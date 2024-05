Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 15% in primul trimestru din acest an, pana la 12.279, fata de 10.709 in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) și citate de Agerpres. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara a facut publica lista cu tranzacțiile pentru luna februarie. Astfel, conform datelor oficiale primite de la ANCPI, luna trecuta au fost vandute, la nivelul intregii tari, un numar de 53.793 de imobile, cu 16.552 mai multe fata de luna ianuarie.…

- F.T. Ieri dimineata, oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au pus in executare 30 de mandate de percheziție domiciliara, la adresele unor persoane fizice, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice din județele Sibiu, Timiș,…

- Brașovul se afla pe locul al doilea, la nivel național, la accidente de munca mortale. Un numar de 3.404 persoane au suferit accidente de munca in primele 9 luni ale anului 2023, cu 6,7% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, iar 43 dintre acestea si-au pierdut viata (minus 62,6%),…

