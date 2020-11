Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ar putea reveni in bancile școlilor dupa sarbatorile de iarna, in luna februarie, odata cu inceperea semestrului doi al anului școlar. Totul depinde de evolutia situatiei epidemiologice din Romania. Veste buna pentru toți elevii! Ministerul Educației a facut anunțul mult așteptat. Elevii ar putea…

- Un sindicat din educație cere spor la salariu pentru școala online Profesorii se expun unor riscuri in timpul orelor online și ar trebui sa fie recompensați financiar. Asta susține un sindicat din educație, care a și cerut Guvernului spor de… radiații. Solicitarea nu vorbește despre elevii care fac…

- In acest sens, a trimis un document catre inspectoratele școlare pentru a aduna aceste date. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane de ani aflat in pragul disparitiei, gasit in Romania Inspectoratele școlare au primit in acest sfarșit de saptamana un document de la Ministerul…

- Elevii din 300 de unitați de invațamant fac școala online, conform scenariului al treilea, adica nu vor merge la școala fizic. In prezent, aproape 13.000 de unitați au prezența fizica normala, iar 4.375 se afla in scenariul mixt, jumatate acasa, jumatate la școala. Datele au fost publicate de Ministerul…

- Potrivit edupedu, zeci de parinți au semnalat faptul ca școlile au decis sa faca ore online cu elevii din invațamantul primar, din lipsa de spații, deși acest lucru nu este prevazut nici in scenariul verde și nici in cel galben, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat principiul dupa care elevii trebuie sa se ghideze la școala, pentru a limita cat mai mult deplasarea intre clase și in interiorul ei, intre banci. Astfel, un elev va sta in aceeași banca tot semestrul intai, noteaza Edupedu.ro. ”Școala trebuie sa se organizeze…

- World Vision Romania, cu ajutorul donatorilor sai, vine in sprijinul copiilor din satele romanesti si le daruieste acestora prima tranșa de dispozitive pentru invațamantul digital: peste 4.000 de tablete si laptopuri, pentru a-si putea continua educatia, in oricare dintre scenariile anuntate de autoritati.…

- Din cauza epidemiei de coroanvirus, laboratoarele din scoli nu vor putea fi frecventate de mai multe clase in acest an scolar, ci doar de o singura grupa de elevi. "Normele sanitare prevad ca aceste laboratoare sa fie evitate. Școala trebuie sa se organizeze in așa fel incat o sala de curs…