- Cum arata declarația pe propria raspundere care le-ar putea fi ceruta elevilor la intrarea in scoala. Elevii ar putea fi primiți la școala doar cu declaratie pe proprie raspundere semnata de parinti, conform proiectului in care sunt cuprinse masurile de protecție ce se vor adopta in unitațile de invațamant…

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti, la sedinta comisiei pentru invatamant a Senatului, ca este in pregatire o ordonanta de urgenta care va reglementa invatamantul online, precum si un proiect care vizeaza modificarea Legii 55/2020 privind prezenta fizica la cursuri, in sensul in care…

- Am simțit, precum mulți dintre dvs., urgența deosebita de a-mi da și eu cu parerea despre ce a zis Selly despre BAC, sa mai contribui la vizualizarile omului. Motivul meu este puțin diferit: planul de relansare publicat de Guvernul Romaniei, ”Recladim Romania”, pare scris de Selly. Selly incepe in forța,…

- Tot mai multe femei uigure au facut marturii socante despre faptul ca sunt fortate sa ia tratamente anticonceptionale, arata o investigatie realizata de The Associated Press. Jurnalistii americani au intervievat mai multi specialisti care sustin ca are loc un "genocid gemografic" in Xinjiang, regiunea…

- Parte a politicii Suediei pe perioada pandemiei a fost ca elevii sub 15 ani sa continue sa mearga la scoala fara exceptie, considerand ca fac parte dintr-o grupa de risc scazuta si ca dreptul lor la educatie trebuie respectat. Unii parinti care se tem pentru sanatatea lor sau a copiilor lor si-au tinut…

- Un cetatean roman a fost retinut pentru omor din culpa in Italia dupa ce a provocat un grav accident, in urma caruia, si-a pierdut doi copii si parintii. Potrivit marturiei acestuia, el conducea continuu de 30 de ore, incercand sa ajunga in Toscana din Romania.

- Daria și Alex Velea formeaza cel mai nou și controversat cuplu din showbiz-ul romanesc. Dupa o relație tumultoasa cu Bianca Dragușanu, afaceristul și-a revenit rapid și s-a cuplat cu o rusoaica focoasa, care nu se vede prea curand o familista convinsa.