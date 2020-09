Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Elevii scolilor din scenariul rosu, fara o conexiune la internet, vor primi cursurile prin posta sau vor invața de la televizor Luni, 14 septembrie, mai mult de 100 de scoli din Romania incep cursurile online. In Bivolari, judetul Iasi, celor care nu au internet, postasul le va duce cursurile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca au loc discuții privind inceperea anului scolar cu prezenta fizica in clase de la 1 octombrie, iar pana atunci cursurile sa fie online. Nu s-au luat decizii clare, astfel ca inceputul anului școlar, preconizat a fi cel mai dificil de pana acum, este din nou bulversat…

- Copiii trebuie sa se intoarca la scoala dupa vacanta de vara, au transmis consilieri principali din cadrul serviciilor medicale din Regatul Unit, care au avertizat totodata asupra riscurilor mult mai mari ale absentei de la cursuri in comparatie cu cele asociate COVID-19, relateaza duminica Reuters,…

- Ministerul Sanatații propune 2 sub-scenarii hibride, un scenariu de revenire integrala la școala și altul de ore exclusiv online pentru deschiderea școlii din 14 septembrie 2020, scrie site-ul specializat Edupedu.ro. Marea noutate propusa de Ministerul Sanatații consta in renunțarea la decizia unica…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…