Stiri pe aceeasi tema

- „Lovitura” grea pentru chef Orlando Zaharia in ediția 22 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 7 mai 2024. Alexandru Sabadeanu, cuțitul de aur din echipa verde, a fost eliminat cu o farfurie de doar 8 puncte.

- In ediția din aceasta seara, la duel, au fost farfurii care au primit 18 puncte, iar acasa s-a plecat și cu 11 puncte. Alexandru Sautner a pierdut un om important, iar in echipa lui au mai ramas patru concurenți in prezent.

- Mr. Cheesecake (Vlad Niculici) a fost eliminat in ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzata pe 6 mai 2024. Concurentul a obținut cel mai mic punctaj in cel de-al șaptelea duel.

- Bogdan Nastase a fost eliminat in ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzata pe 30 aprilie 2024. Concurentul a obținut cel mai mic punctaj in cel de-al cincilea duel. Orlando Zaharia a avut o reacție neașteptata cand s-a aflat cine parasește show-ul.

- Chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriza cand au ajuns la farfuria lui Catalin Țociu din a doua proba a bootcamp-ului. Aceștia au facut ochii mari cand au vazut ce a putut sa gateasca fiul lui Romica Țociu.

- Irina Fodor a facut anunțul ce a starnit panica printre jurați in ediția 10 din sezonul 13 Chefi la cuțite. Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Orlando Zaharia au primit o provocare uriașa din partea prezentatoarei TV.

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- Primul joc de amuleta nu a fost ușor pentru noii jurați de la Chefi la cuțite. Au fost momente de panica in bucatarie. Ce greșeala a facut Orlando Zaharia. Le-a cerut colegilor sai sa il lase in pace pentru cateva momente.