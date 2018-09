Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, in Aula Magna „George Emil Palade" a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" Iasi, Prof.Univ. Dr. Viorel Scripcariu, Rectorul UMF Iasi, Colonel Remus-Hadrian Bondor, Comandantul Brigazii 15 Mecanizata „Podu Inalt" si Colonel medic Aurelian-Corneliu Moraru, Comandantul…

- Spitalul Clinic Militar de Urgenta se alatura din luna septembrie campaniei umanitare „Caravana medicala - Uniti sub Tricolor prin sanatate”, proiect desfasurat la nivel national, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri.

- Un detasament format din 15 militari din cadrul Brigazii 15 Mecanizata „Podu Inalt" a defilat la parada militara organizata in capitala Kiev cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei. Detasamentul militarilor romani a defilat alaturi de militari din Canada, Estonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Republica…

- Ziua Imnului National va fi sarbatorita astazi in toate garnizoanele din tara. Aceasta a fost proclamata prin lege in 1998 si se sarbatoreste in fiecare an, la data de 29 iulie. Ceremonia de la Bucuresti va incepe la ora 9:00, in Piata Tricolorului, din fata Palatului Cercului Militar National. La Botosani,…

- Toate cele sase imnuri nationale pe care Romania le-a avut din 1862 pana in prezent vor fi interpretate, duminica, cu prilejul Zilei Imnului National, a anuntat, printr-un comunicat de presa, Institutia prefectului, care este organizator al actiunii. Imnurile vor fi cantate de formatia…

- Reprezentantii Politiei Militare le-au transmit pentru prima data un mesaj iesenilor. Acestia le-au oferit un sfat celor care pornesc la drum in concendiu cu masina. "In aceasta perioada, multi dintre dumneavoastra se deplaseaza spre mare sau la munte. In acest sens, politistii militari ai Brigazii…

- Schita studiului de fezabilitate pentru primul Spital Regional de Urgenta din tara ofera informatii despre sumele necesare constructiei si dotarii unitatii medicale proiectate sa fie construita la Iasi.

- Marți, 26 iunie, de la ora 9.30, la Iasi va fi celebrata Ziua Drapelului National. Ceremonialul se va desfasura in Piata Tricolorului (in fata Casei Patrate, pe str. Anastasie Panu). La manifestarile consacrate acestei sarbatori vor participa reprezentanti ai Brigazii 15 Mecanizata „Podu Inalt”, oficialitati…