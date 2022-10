Stiri pe aceeasi tema

- Rugby-ul romanesc, o piramida fara o baza reala, continua sa ofere momente jalnice la nivel de echipe „pro”. Asa cum e cazul acum al celor de la CSU Alba Iulia, care au anuntat FRR ca nu pot organiza meciul de pe teren propriu cu SCM USV Timisoara din sferturile Cupei Romaniei. Prin urmare, banatenii…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca miercuri seara in sala „Constantin Jude” in Alpe Adria Cup. Tinand cont ca actuala echipa e continuatoarea lui „Elba” (numita apoi si BCM Elba sau BCT, printre altele), pentru „lei” este o revenire in eurocupe dupa aproape un deceniu. Adversara banatenilor va fi…

- SCM Timisoara e pregatita de startul Ligii Nationale dupa cele doua victorii pe plan „international” in Alpe Adria Cup. „Leii” primesc maine in fosta „Olimpia” replica moldovenilor de la CSM Focsani intr-un joc cu destule necunoscute din punct de vedere al adversarului. Pentru banateni va fi al 36-lea…

- SCM USAMVB Timisoara a inregistrat a treia infrangere consecutiva in play-off-ul Ligii Nationale de rugby. Singura echipa invinsa pana in acum in aceast faza a campionatului, Dinamo Bucuresti si-a luat revansa propriul ei teren. Bucurestenii s-au impus cu 20-6. Pe stadionul „Florea Dumitrache”, gazdele…

- SCM USAMVB Timișoara a pierdut jocul de acasa cu CSA Steaua din a doua runda a play-off-ului Ligii Naționale. Bucurestenii s-au impus cu 32-14 (20-7). In urma cu aproape trei saptamani cei din urma castigasera si intr-un meci amical pe Bega. Shennan a deschis scorul printr-un eseu in minutul 2, transformat…

- Liga Naționala de Rugby se reia in aceasta saptamana, cu meciurile din play-off. SCM USAMVB Timișoara, care a incheiat prima parte a sezonului pe primul loc din Grupa A, va juca prima partida din play-off acasa, pe stadionul „Gheorghe Rașcanu” din Ronaț, sambata, de la ora 11:00, impotriva celor de…

- SCM USAMVB Timisoara a pierdut azi, pe arena din Ronat, testul cu CSA Steaua Bucuresti. Banatenii au condus la pauza, dar oaspetii au revenit si s-au impus cu 21-14 (0-7). Au fost cinci incercari, toate transformate pe arena „Gheorghe Rascanu”, cele mai multe inscrise in repriza a doua. SCM USAMVB a…