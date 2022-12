Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby CS Dinamo Bucuresti a castigat medaliile de bronz in Liga Nationala, editia 2022, dupa ce a invins, duminica, 4 decembrie, cu scorul de 44-18 (13-11), pe SCM USV Timisoara, in finala mica, disputata pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Pentru titlul de campioana a editiei din…

- Liga Naționala de Rugby a ajuns la faza finalelor, duminica, 4 decembrie, ora 11:00 (in direct pe Prima Sport 2), urmand sa aiba loc meciul pentru medaliile de bronz ale ediției 2022, SCM USV Timișoara intalnind pe CS Dinamo. Meciul care are loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București…

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa se impuna la Baia Mare, asa ca i-a ramas in Liga Nationala doar lupta pentru finala mica. Duelul pentru bronz e cu Dinamo, duminica, pe arena „Arcul de Triumf”, arena din Bucuresti unde o saptamana mai tarziu banatenii vor infrunta Steaua pentru apararea trofeului castigat…

- SCM USV Timișoara joaca ultimele doua meciuri la stadionul Arcul de Triumf din București. Este vorba despre finala mica a Ligii Naționale de Rugby și despre finala Cupei Romaniei. Primul meci este programat duminica, 4 decembrie, la ora 11.00, cu Dinamo, iar al doilea peste o saptamana, 11 decembrie,…

- SCM Timisoara nu a avut probleme in jocul din aceasta seara din Liga Nationala la baschet masculin, contra lui CS Dinamo Bucuresti. Alb-violetii au controlat ostilitatile in sala „Constantin Jude” iar pe final diferenta putea fi umilitoare pentru oaspeti, s-a incheiat 91-74 in favoarea „leilor”. Primul…

- Universitatea de Stiințele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara a fost alaturi de echipa partenera SCM Rugby USV Timișoara, pe stadionul “Gheorghe Rașcanu” din Timișoara, la semifinala Campionatului Național de Rugby dintre SCM Rugby USV Timișoara și Dinamo București. Semifinala a fost caștigata de…

- SCM USV Timisoara a obtinut biletele pentru finala Cupei Romaniei la rugby. Banatenii isi vor putea apara trofeul dupa ce au invins-o pe Dinamo, scor 13-10, in semifinala disputata in mansa unica azi pe arena „Gheorghe Rascanu”. „Leii” nu au inceput bine disputa din Ronat. In minutul 19 oaspetii au…

- SCM USV Timisoara joaca miercuri acasa unica mansa din semifinalele Cupei Romaniei. Adversara va fi Dinamo Bucuresti iar banatenii au avut bafta la tragerea la sorti, astfel ca jocul se va disputa in Ronat. In campionat dinamovistii au incheiat play-off-ul mai bine, pe 3, dupa ce in meciurile directe…