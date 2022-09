SCM USAMVB Timisoara a inregistrat a treia infrangere consecutiva in play-off-ul Ligii Nationale de rugby. Singura echipa invinsa pana in acum in aceast faza a campionatului, Dinamo Bucuresti si-a luat revansa propriul ei teren. Bucurestenii s-au impus cu 20-6. Pe stadionul „Florea Dumitrache”, gazdele au deschis scorul in minutul 9 printr-o lovitura de pedeapsa transformata […] Articolul SCM USAMVB Timisoara nu merge bine in play-off. Esec in returul cu Dinamo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .