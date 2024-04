Stiri pe aceeasi tema

- Formația de handbal masculin Dinamo Bucuresti s-a impus cu scorul de 28-27 in fața danezilor de la Skjern Handbold, pe teren propriu, in prima mansa a sferturilor de finala din EHF European League. „Dulaii” lui Xavi Pascual au inceput bine și a condus in mai multe randuri (4-1, 7-4, 8-5), dar pana la…

- Echipa masculina de handbal Dinamo București primește, marți seara, de la ora 19.45, vizita formației daneze Skjern Handbold, in manșa I a sferturilor de finala ale competiției European League. Partida retur va avea loc la 30 aprilie, in Danemarca, invingatoarea din acesta dubla manșa urmand sa se califice…

- EHF a anuntat, miercuri, datele si orele de desfasurare ale dublei Dinamo Bucuresti – Skjern Handbold, din sferturile de finala ale European League, potrivit mediafax Mansa tur se va disputa la Bucuresti, in 23 aprilie, de la ora 19.45, iar returul, in Danemarca, in 30 aprilie, de la ora 19.45.”Cat…

- Etapa a 19-a a Ligii Naționale de handbal masculin, „Liga Zimbrilor", a inceput joi, 29 februarie, cu meciul Dinamo București – Politehnica Timișoara, scor 40-19 (FOTO, cu oaspeții in alb). Vineri, 1 martie, va avea loc partida CSM București – CSA Steaua București (de la ora 17:30), iar sambata, 2 martie,…

- Handbalistii de la CSM Constanta raman in Capitala, dupa meciul cu Dinamo din EHF European League. Baietii antrenati de George Buricea vor avea meci cu CSM Bucuresti, vineri, 23 februarie, de la ora 17:30. Partida se va disputa in Sala Apollo din Bucuresti. "Va fi un meci in care Constanta va cauta…

- Revenita in primavara europeana dupa aproape un deceniu, Constanța vrea mai mult. Ținta a devenit ieșirea din grupele principale ale European League, iar varianta la indemana este calificarea in play-off. Duelul decisiv se va da in „dubla” cu Dinamo București, care-i poate asigura cel puțin locul 3.…

- Cea de-a 17-a etapa din Liga Zimbrilor la handbal masculin a venit cu o victorie de partea sighișorenilor in mecul disputat cu CSM Focșani 2007, sambata, 17 februarie, in Sala „Radu Voina" din Sighișoara. Victoria a fost una la limita, cu o diferența de doar un punct, dupa ce CSM Sighișoara a invins…

- CS Dinamo Bucuresti și CSM Constanța evolueaza in grupa a 4-a Main Round (principala) a EHF European League, unde se intrec cu: Fuchse Berlin din Germania (care este deținatoarea trofeului) și Sporting Lisabona din Portugalia. Etapa inaugurala a avut loc marți, 13 februarie, cu meciurile: CSM Constanța…