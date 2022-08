Stiri pe aceeasi tema

- SCM USAMVB Timisoara joaca in weekend pe terenul campioanei, CSM Știința Baia Mare, in etapa a III-a din play-off-ul Ligii Naționale. Va fi prima deplasare din trei la rand pentru „lei”, care vin dupa un esec acasa cu Steaua. Baia Mare vine si ea dupa un esec, cedand surprinzator pe terenul lui Dinamo.…

- SCM USAMVB Timișoara a pierdut jocul de acasa cu CSA Steaua din a doua runda a play-off-ului Ligii Naționale. Bucurestenii s-au impus cu 32-14 (20-7). In urma cu aproape trei saptamani cei din urma castigasera si intr-un meci amical pe Bega. Shennan a deschis scorul printr-un eseu in minutul 2, transformat…

- SCM USAMVB Timisoara a pierdut azi, pe arena din Ronat, testul cu CSA Steaua Bucuresti. Banatenii au condus la pauza, dar oaspetii au revenit si s-au impus cu 21-14 (0-7). Au fost cinci incercari, toate transformate pe arena „Gheorghe Rascanu”, cele mai multe inscrise in repriza a doua. SCM USAMVB a…

- Echipa de rugby tocmai s-a intarit cu un jucator venit de la rivala din Maramureș și care e selectionat la echipa nationala. Alexandru Bucur a semnat cu SCM USAMVB Timisoara din postura de jucator liber, dupa ce a ajuns la finalul contractului cu CSM Stiinta Baia Mare. Bucur (28 ani) e un centru care…

- FR Rugby a anuntat azi si programul play-off-ului Ligii Nationale, dupa ce ieri au fost stabilite partidele din Cupa Romaniei si tintarul din campionat a fost amanat. Astfel, faza a doua a sezonului va debuta pe 13 august si va avea sase runde. Se joaca fiecare cu fiecare iar SCM USAMVB Timisoara are…

- SCM USAMVB Timisoara trebuia sa-si afle azi si programul din play-off-ul Ligii Nationale de rugby, dar tintarul a fost amanat de catre FRR. In schimb, „leii” isi stiu traseul din Cupa Romaniei, competitie al carui trofeu il detine. Banatenii se reintalnesc astfel cu CSU Alba Iulia, prima adversara din…

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…

- FR Rugby a anuntat datele destinate fazei play-off a Ligii Nationale, noul format al elitei. SCM USAMVB Timisoara va debuat in partea a doua a campionatului in 13 august, dar pana atunci banatenii mai au doua dispute, ambele in decurs de doar cateva zile in Bucovina. „Leii” si-au asigurat deja prezenta…