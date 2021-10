Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara da piept cu CSA Steaua pentru a treia oara in decurs de putin mai mult de o luna de zile si tot in deplasare. De aceasta data lupta va fi in semifinalele nationale iar bucurestenii au prima sansa prin parcursul celor doua echipe din ultima perioada. Chiar si asa banatenii sunt optimisti…

- SCM Timisoara a obtinut calificarea in semifinalele SuperLigii la rugby dupa o victorie la scor in fata Universitatii Cluj, scor 66-0. Banatenii vor da piept in penultimul act al competitiei cu CSA Steaua. Jocul de azi din Ronat, de baraj, a curs intr-o singura directie, spre buturile ardelenilor. Etonia…

- „Leii” care joaca sportul cu balonul oval nu se mai intorc victoriosi de la Bucuresti, din Ghencea. Dupa succesul frumos din urma cu o saptamana, in Cupa, SCM Timisoara a fost depasita de CSA Steaua, scor 10-29, la reluarea SuperLigii. A fost o misiune grea de la inceput pentru banateni, care s-au vazut…

- SCM Rugby Timisoara se revede cu echipa din Ghencea, pe terenul acesteia, pentru a doua oara in decurs de sapte zile. Dupa succesul palpitant prin care si-au asigurat prezenta in finala Cupei Romaniei, acum „leii” vor sa invinga Steaua si in meciul de campionat. „Cu siguranța o sa fie un meci greu.…

- SCM Timisoara si-a asigurat azi locul in ultimul act, unde o va intalni pe rivala din Baia Mare. Castigarea semifinalei cu Steaua Bucuresti, in deplasare, parea o misiune aproape imposibila dupa eliminarea devreme dictata la Tevita Manumua. Totusi, elevii lui Vali Calafeteanu au reusit un joc tactic…

- SCM Timisoara a plecat astazi spre București pentru semifinala Cupei Romaniei, cu Steaua. Partida va avea loc la arena Ghencea, sambata, de la ora 12.00 și va fi transmisa de TVR. „Este o semifinala pe care am gandit-o inca de la primul meci de la reluarea sezonului, cel cu Clujul. Am transferat asta…

- SCM Timisoara a plecat la Bucuresti pentru infruntarea din Ghencea de sambata, cu Steaua. Meciul va fi transmis, dar fanii timisoreni pot vedea jocul de la fata locului cu ajutorul clubului favorit, calatorind in noaptea dinaintea partidei. In cealalta semifinala Baia Mare intalneste Dinamo. „Este o…

- „Leii” au reluat jocurile oficiale cu o victorie scontata in parcul „Iuliu Hatieganu”. A fost „U” Cluj – SCM Timisoara 7-48 in etapa a 4-a a Cupei Romaniei. Banatenii au folosit cu aceasta ocazie numerosi jucatori noi, trei dintre ei reusind eseuri in acest meci. In etapa I din competitia KO a fost…