Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a avut o pauza consistenta de la jocurile de campionat, pricinuita de partidele internationale. Saptamana aceasta insa alb-violetii au din nou treaba serioasa in Liga Zimbrilor. Miercuri, in sala „Constantin Jude”, adversarul timisorenilor e Steaua iar la doar trei zile distanta pe acelasi…

- Gloria a pierdut miercuri seara la limita, scor 23-24 (12-13) partida susținuta la Craiova, in etapa a 18-a a Ligii Naționale, și a coborat pe locul 4 in clasament și tremura pentru o noua participare in cupele europene. Fara Alina Ilie, Natalia vasileuskaia și Madalina Zamfirescu, antrenorul Adrian…

- Dupa trei victorii și o remiza in ultimele patru etape, o serie aproape perfecta, care a mai diminuat din emoțiile barajului, programul redevine nemilos pentru HC Buzau! Sambata dupa-amiaza, in epilogul etapei a 21-a a Ligii Naționale, echipa buzoiana va evolua, in deplasare, impotriva uneia dintre…

- Primele doua clasate, FCC Baschet UAV Arad si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, au obtinut victorii clare, sambata, in etapa a 21-a a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O femeie de 51 de ani din Cluj a traversat țara pentru a ajunge la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Dincolo de durerile cronice, exista riscul ca ea sa ramana imobilizata in scaunul cu rotile. A Pacienta Emilia Maier a fost operata cu succes, iar acum iși poate mișca ambele picioare. „Am mers spre…

- Crucea Rosie Vrancea si-a propus sa dezvolte programul sau anterior „Sub Acoperisul Crucii Rosii”, inceput in anul 2006. Cea mai recenta initiativa din program priveste familia Niculescu din satul Calimaneasa, Comuna Tanasoaia, o familie care este mai aproape de a fi din nou #Acasa, intr-un nou camin,…

- SCM Timisoara are parte de un meci teoretic usor. Prin prisma clasamentului „Leii din Banat” intalnesc cea mai slaba formatie din campionat dupa ce au trecut fara emotii in primele zile de campionat de penultima clasata – Rapid. Totusi, antrenorul Dragan Petricevic isi tine elevii in priza inaintea…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep disputa, miercuri, 12 ianuarie, de la ora 16.00, la Sala Polivalenta din Cluj Napoca, partida cu CS Universitatea Cluj, contand pentru etapa a 14-a a Ligii Nationale. „Dupa patru victorii consecutive in toate competițiile, jucam in inima Ardealului…