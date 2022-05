SCM Politehnica s-a impus dramatic în faţa Vasluiului SCM Politehnica a castigat meciul de pe teren propriu cu CSM Vaslui, disputat dupa aproape o luna de pauza competitionala. Desi au dominat prima parte, alb-violetii s-au impus cu emotii pe final, scor 30-29. Timisorenii au avut parte de o prima repriza productiva, in care au inscris de nu mai putin de 20 de ori. […] Articolul SCM Politehnica s-a impus dramatic in fata Vasluiului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de care se temea antrenorul Nicolae Croitoru a fost unul lejer pentru baieții sai. Astfel, Politehnica a obținut un succes ușor impotriva unei echipe ce la finalul sezonului va lua cu siguranța drumul ligii a III-a. Un 3-0 categoric pentru Poli, echipa ce a aratat un tonus bun și o pofta de joc,…

- Sorana Cirstea (31 de ani, 30 WTA) a fost invinsa de ucraineanca Dayana Yastremska (21 de ani, 140 WTA), scor 6-7(5), 6-4, 4-6, in semifinalele turneului de la Lyon. Semifinala dintre Sorana și Dayana a fost una lipsita de ritm, lucru obișnuit in meciurile sportivei din Ucraina. Yastremska este o […]…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…

- Modificare importanta in programul handbalistilor alb-violeti. Daca initial, duminica, SCM Politehnica se pregatea de vizita Stelei. Timisorenii sunt acum cei care se vor deplasa la Bucuresti, dar pentru un alt meci foarte dificil, cu Dinamo! Schimbarea a survenit la cererea celor echipati in alb si…

- SCM Politehnica a avut ocazia de a castigat mai mult la capitolul moral, astazi, in sala „Constantin Jude”, la reintalnirea cu fostul antrenor, Pero Milosevic. Desi s-a vazut pe tabela revenirea golgheterului Marius Sadoveac, alb-violetii nu s-au putut apropia in clasament de HC Buzau, remizand in cele…

- SCM Timisoara a trecut, asa cum era de asteptat, de CSM Targu Jiu. Diferenta s-a marit simtitor spre final, s-a incheiat 80-56. A fost o zi buna si pentru un suporter norocos din sala, care a reusit sa ia premiul din pauza pus la bataie de organizatori. Primul sfert s-a incheiat cu scorul de 22-14 […]…

- SCM Politehnica are un sezon mult sub asteptari in prima liga, dar spera sa-si mai revina din seria de rezultate nefavorabile cu ocazia primei partide de acasa in noul an. Maine, alb-violetii primesc replica celor de la HC Buzau, grupare care e mai sus cu doua pozitii. Totodata, formatia din estul tarii…