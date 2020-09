Stiri pe aceeasi tema

- • HC Buzau – Minaur Baia Mare 23-25 (11-8) Eșec pentru HC Buzau in meciul disputat miercuri, in cadrul etapei a 2-a a Ligii Naționale, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe. Dupa debutul cu dreptul de marți, in fața Dunarii Calarași, baieții lui Pero Milosevic au intalnit-o miercuri pe Minaur Baia Mare,…

- CSM Vaslui – Politehnica Timișoara 22-33 (12-16) MODEȘTI… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui a pierdut categoric meciul cu Politehnica Timișoara, din etapa a doua a Ligii Zimbrilor. Handbaliștii vasluieni n-au reușit sa se ridice la nivelul așteptarilor decat in primele 15 minute și s-au vazut…

- SCM Politehnica a fost invinsa ieri in etapa inaugurala a noii editii a Ligii Zimbrilor, dar nu a avut probleme astazi, in runda 2, cu CSM Vaslui. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu un categoric 33-22, in sala Polivalenta din Sfantu Gheorghe. Sf. Gheorghe, Covasna, a devenit o adevarata capitala…

- Formatia de handbal masculin alb-violeta a inceput noul sezon al primului esalon cu un esec. SCM Politehnica, formatie mai tanara in acest an, a cedat cu 24-28 in fata mai maturei Potaissa Turda. Pentru elevii lui Vlad Caba urmeaza inca doua partide in doua zile in resedinta judetului Covasna. In sala…

- Handbaliștii alb-violeti au azi o zi de pauza intre turneul de Cupa Romaniei și cel de campionat, care ia startul tot la Sfantu Gheorghe. SCM Politehnica pregatește jocul cu Potaissa Turda, programat maine la ora 17, in prima runda a Ligii Zimbrilor. Violeții s-au ”rodat” in turneul de Cupa Romaniei,…

- SCM Politehnica, fosta detinatoare a Cupei Romaniei, nu va reveni cu mana goala din Covasna. Handbalistii alb-violeti au castigat astazi finala mica a competitiei in moderna sala Polivalenta din Sfantu Gheoghe, dupa ce au invins-o pe CSM Bacau cu 30-28. Timisorenii au dominat jocul pentru medalia de…

- Formatia de handbal alb-violeta a cedat in semifinalele Cupei Romaniei la Sf. Gheorghe. SCM Politehnica a condus cu 10-6 la pauza pe Dobrogea Sud Constanta dupa un joc superior prestat de elevii lui Vlad Caba. Formatia de la malul marii a revenit insa in repriza secunda si s-a impus cu 24-20. Poli s-a…

- SCM Politehnica se pregateste de neobisnuitul start de sezon pe timp de pandemie, dar si de lupta finala pentru Final Four-ul Cupei Romaniei 2019-20. Alb-violetii pleaca maine spre Sf. Gheorghe, unde vor disputa nu mai putin de cinci jocuri in doar sase zile. Primul duel de foc pentru alb-violeti va…