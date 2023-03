SCM Politehnica a trecut greu de fostul ”sparring partner” din Oradea

Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara primesc vizita celei de-a șasea clasate, CSM Focșani, sambata, la ora 17,00. Partida de la sala Constantin Jude conteaza pentru etapa a XIX-a Ligii Naționale. Echipa alb-violeta vine dupa doua succese in campionat (cu Suceava și la Odorheiu Secuiesc), completate…

- In week-end-ul recent incheiat s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XVIII, din cadrul Ligii Zimbrilor. Primul meci a coincis cu prima mare surpriza a etapei, cand HC Buzau s-a impus pe terenul Stelei, scor 32-30. CSM Constanța a reușit scorul etapei, impunandu-se la București, in fața celor de…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin este gazduit de Sala Sporturilor din Constanța, unde luni, 13 februarie, s-au disputat semifinalele: U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – SCM U Craiova 88-64 și CSM Oradea – CSM Constanța 81-73 (FOTO, cu oradenii in echipament alb). Finala este programata…

- Etapa a XVII-a a Ligii Naționale de handbal masculin va incepe vineri, cu duelurile Dinamo – CSM Odorhei și CSM Vaslui – CSM București. Grosul partidelor se vor juca o zi mai tarziu, cand este programata și confruntarea dintre Politehnica Timișoara și CSU din Suceava, cu incepere de la ...

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau se pregatește pentru primul meci in fața propriilor suporteri din acest an. Sambata, in etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor (a patra din retur), echipa antrenata de Sandu Iacob, care ocupa poziția a opta, va primi vizita ultimei clasate, CSM Oradea. Bacauanii…

- Politehnica Timisoara, in varianta feminina, e liderul Ligii I si a sunat adunarea ieri, la Baza 2 a Politehnicii. Patru jucatoare au lipsit, motivat, de la primul antrenament. Alb-violetele nu au altfel noutati in lot, fiind de altfel afectate de intedictia la transferuri, generata de folosirea junioarelor…