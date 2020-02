SCM Politehnica a revenit pe loc de play-off după o victorie clară cu o altă trupă din Moldova Invinsa la Focsani, meci dupa care a iesit din Top 8, SCM Politehnica s-a impus azi categoric pe teren propriu in fata unei alte formatii din estul tarii. A fost 36-27 cu CSM Vaslui, meci dupa care alb-violetii au revenit pe pozitie de play-off. Oaspetii le-au tinut cat de cat piept banatenilor in prima parte. […] Articolul SCM Politehnica a revenit pe loc de play-off dupa o victorie clara cu o alta trupa din Moldova a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica si-a incheiat seria de insuccese. Dupa semnalele pozitive din fief-ul campioanei Dinamo, unde au remizat, alb-violetii s-au impus in fata mai slab cotatei CSM Fagaras, scor 32-27, in meciul din runda a 18-a a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii nu au avut viata usoara cu a 11-a clasata, cel…

- „Baietii in ghete” si-au continuate seria jocurilor de pregatire cu adversari din zona. Azi, pe „Stiinta”, a fost 2-0 pentru ASU Politehnica in duelul cu CSC Dumbravita. Ambele reusite au fost marcate de Mircea Axente. Altfel, alb-violetii au un nume nou in pregatiri – e vorba de fundasul stanga Alin…

- O mare victorie se prefigureaza la volei speranțe fete pentru echipa CSS Focșani, antrenata de dl profesor Petrica Damian. Fetele noastre au terminat și turneul de la Bacau pe primul loc și au prima șansa de calificare la turneul semifinal, de pe locul I. De menționat faptul ca voleibalistele antrenate…

- • CSM Focșani – HC Buzau, astazi, de la ora 18.30 Liga Naționala de handbal masculin se reia la mijlocul acestei saptamani, iar pentru HC Buzau incepe un sezon de ,,totul sau nimic”. Penultima in clasament, cu doar 7 puncte și la 8 distanța de echipa clasata in fața sa, CSM Vaslui, formația buzoiana…

- TURUL ROMANIEI 10 IN 10: in a doua etapa autocarul Platformei Social Liberale a oprit in Focșani, Galați, Vaslui, Bacau și Roman. De la ora 17, LIVE de la Iași! Incepand de vineri, 24 ianuarie, Turul Romaniei 10 in 10 a intrat in cea de-a doua etapa. In aceste zile, autocarul PSL strabate…

- In data de 24 ianuarie 2020, se implinesc 161 de ani de cand Moldova si Tara Romaneasca s-au unit sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, motiv pentru care, in Piata Unirii, Catedrala Ortodoxa și Piațeta Teatrului din municipiul Focsani, precum și in orașul Odobești se vor desfasura o serie…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…