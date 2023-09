Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…

- SCM Politehnica a cedat din nou punctele in finalul unui meci din elita. Handbalistii alb-violeti au avut meciul din Bucovina cu CSU din Suceava in mana, dar a incasat golul care i-a cauzat o noua infrangere, la ultima faza, scor 34-35. Timisorenii au dominat si au condus de-a lungul jocului, avand…

- SCM Politehnica a remizat azi in runda a doua a Ligii Nationale la handbal masculin, scor 24-24, pe terenul celor de la CSM Bacau. Alb-violetii nu au reusit sa profite de ultimul atac avut in Moldova pentru a pleca acasa cu toate punctele. Jocul a fost foarte strans cu bacauanii, care obtinusera un…

- CSC Dumbravita a spart gheata in noul campionat dupa patru jocuri. Alb-verzii au castigat meritat, scor 1-0, pe terenul retrogradatei din elita CS Mioveni in urma unui gol marcat de Dragan Paulevici in repriza a doua. Timisenii s-au impus in urma unui joc „clasic” de deplasare in Liga 2. Fara a impresiona…

- SCM Politehnica disputa duminica, de la ora 17, primul joc din noul sezon al Ligii Nationale. Handbalistii alb-violeti primesc in sala „Constantin Jude” vizita formatiei din Focsani. Va fi primul eveniment sportiv dupa ultimele lucrari la parchetul batranei arene. „Am adunat informații despre echipa…

- Pilotul olandez Max Verstappen de la echipa Red Bull a inregistrat cea de-a noua sa victorie in acest sezon, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, care a avut loc pe circuitul de la Hungaroring. Victoria lui Verstappen – a noua in unsprezece curse disputate in acest sezon – permite echipei…

- SCM Politehnica a sunat adunarea ieri seara pe arena „Stiinta”. Handbalistii alb-violeti spera la un sezon fara emotii dupa doua stagiuni la rand in care s-au salvat de la retrogradare via baraj iar antrenorul Mihai Rohozneanu e optimist in contextul celor doua intariri din lot. De azi handbalistii…

- SCM Politehnica a anuntat azi primul transfer pentru noul sezon. Croatul Antonio Pribanic, ajuns la 35 de ani, revine in alb-violet dupa aproape patru ani. Altfel, la capitolul plecari, clubul s-a mai despartit de un tanar – portarul Alin Cozmaciuc, in varsta de doar 18 ani. Pribanic a castigat Cupa…