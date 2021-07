Stiri pe aceeasi tema

- Restructurarile de la SCM continua. De aceasta data modificarile sunt in lotul echipei de handbal masculin. SCM Politehnica s-a despartit de patru jucatori: Sergio Barros, Liviu Caba, Bogdan Baican și Ramon Șomlea. Portughezul Serio Barros era unul dintre ultimii straini din lotul alb-violetilor. Jucatorul…

- Dupa ce a ajuns in atenția melomanilor cu mai multe single-uri care s-au bucurat de success in randul amatorilor de muzica hip hop, artistul timișorean K-riga a lansat albumul de debut numit „Uranus”. „In ceea ce privește titlul acestui mini – album… Tot timpul eram intrebat de ce «Uranus». Eu raspundeam…

- SCM Politehnica a incheiat Liga Zimbrilor 2020-21 pe locul 9, in afara obiectivului stabilit de conducere inaintea startului de sezon. Acesta a fost motivul invoocat de Sport Club Municipal pentru „decizia incetarii unilaterale a Contractului de activitate sportiva incheiat cu domnul Vlad Caba„. Handbalistii…

- Maria-Elena Szilagyi, o adolescenta in varsta de 15 ani, a fost data disparuta de familie. Joi, in jurul orei 14:30, ea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Parinții au anunțat vineri dispariția la poliție. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- ASU Politehnica si-a revenit psihic dupa o serie neagra si vrea acum sa lege victoriile in play-off-ul Ligii 2. Banatenii dau piept cu Rapid, ocupanta locului 2, in deplasare, dupa ce giulestenii s-au impus in duelurile programate in acest sezon la Timisoara. Dan Alexa si-a mai recuperat din jucatorii…

- ASU Politehnica are parte maine de un duel poate decisiv pentru ambitiile clubului in acest sezon. La Timisoara vine liderul din Cetatea Baniei, FCU Univ. Craiova 1948, grupare neinvinsa in play-off si aflata la mica distanta de asigurarea promovarii matematice in elita. Banatenii nu se tem insa de…

- 187 de persoane au intrat in carantina și alte 110 in izolare, ieri, in județul Timiș. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, 170 de timișeni au fost confirmați cu aceasta boala in ultimele 24 de ore. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 110 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.056 de teste efectuate (din care 568 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (52). Coeficientul infectarilor…