- CS Minaur va juca, pe teren propriu, maine, 20 noiembrie, impotriva celor de la HC Buzau, un meci din cadrul etapei a 11-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Spectatorii vor avea interzis la acest meci. CS Minaur nu ia in calcul in acest meci decat victoria, trei puncte care ar conta enorm in clasament.…

- SCM Politehnica nu a avut prea multe sanse sa plece cu punct(e) de la Chiajna, locatia partidei din runda a 7-a a Ligii Zimbrilor cu CSA Steaua Bucuresti. Timisorenii au tinut pasul cu gazdele doar in debutul jocului apoi diferenta s-a tot marit si s-a incheiat 34-27 in favoarea ros-albastrilor. Fara…

- SCM Politehnica continua sa plateasca tribut lipsei de experiente din lot in acest sezon. Alb-violetii au cedat astazi fara drept de apel, scor 26-35, in fata Potaissei Turda, in partida din etapa a 6-a a Ligii Zimbrilor. Doar primele minute au fost destul de echilibrate azi in sala „Constantin Jude”…

- CSU din Suceava a inceput campionatul cu o victorie in partida cu U Cluj, dar apoi au urmat doua infrangeri, cu Minaur Baia Mare și Poli Timișoara. Poate ca in sezonul precedent al Ligii Zimbrilor nici nu se punea problema acumularii de puncte din aceste partide, de data asta ocazia a fost, acasa. In…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut azi primul succes din noua editie a Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica a trecut de CSU din Suceava cu 33-28 (17-13). Dupa doua infrangeri in startul sezonului 2021-22, SCM Poli a castigat in sfarsit primul joc. Nu a fost foarte usor nici cu bucovinenii pentru tanara…

- In perioada 5-10 septembrie a.c., este organizat la Iași, un stagiu de pregatire profesionala, la care participa instructori din cadrul I.G.P.R.-S.I.A.S. și luptatori ai serviciilor pentru acțiuni speciale din județele din zona Moldova, respectiv Iași, Vrancea, Galați, Bacau, Vaslui, Suceava, dar și…