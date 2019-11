Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica nu a revenit cu mana goala din periplul de peste Carpati: Ploiesti+Buzau. Alb-violetii au invins azi cu 1-0 pe terenul celor de la SCM Gloria Buzau, jocul restanta din etapa a 11-a. Victorie in urma careia alb-violetii au parasit locurile retrogradabile. Singurul gol al partidei a fost…

- Juventus a caștigat meciul cu Genoa, scor 2-1, datorita unui gol marcat de Cristiano Ronaldo (34 de ani) in prelungiri. Ionuț Radu (22 de ani) a fost integralist la oaspeți. Vezi AICI rezultatele etapei #10 din Serie AVezi AICI clasamentul actualizat din Serie A Bonucci a deschis scorul cu o lovitura…

- ASU Politehnica a realizat una dintre surprizele rundei a X-a din Liga 2. „Baietii in ghete” au invins-o cu 3-0 (1-0) pe favorita FC Arges Pitesti dupa un meci care a adus aminte de duelul cu Petrolul din sezonul trecut. Ioan Mera, cu o „dubla”, si moldoveanul Artiom Zabun au marcat primele goluri pe…

- „Leii din Banat” s-au impus pe terenul prim divizionarei Kecskemeti TE, scor 92-87. Duelul cu alb-violeta din Ungaria a fost penultimul amical al lui SCM Timisoara inainte de startul noului sezon competitional. Sambata, maghiarii le vor intoarce vizita banatenilor. Gazdele au condus ieri cu 53-46. In…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, SCM Rm. Valcea, a caștigat sambata dramatic, in ultima secunda, in fața marilor rivale de la CSM București, și a devenit favorita pentru recaștigarea titlului, potrivit gsp.ro. Jucatoarele de la CSM București au inceput perfect, avand un avans de 4 goluri și…

- SCM Politehnica ramane fara succes in noul sezon. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi azi la scor, 24-32, pe terenul puternicei Potaissa Turda. Singurul alb-violet care s-a ridicat la un nivel bun a fost Marius Sadoveac. Alb-violetii nu au reusit sa aiba deloc initiativa in inima Ardealului. Gazdele…

- SCM Craiova a reusit o victorie dramatica in meciul cu HC Zalau, cu scorul de 27-26 (12-16), miercuri, in Sala Polivalenta din Craiova, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de handbal feminin. Ana-Maria Ticu a marcat golul victoriei in ultimul minut de joc, dar HC Zalau a avut ultimul atac.…

- SCM Politehnica nu a reusit sa o depaseasca pe Dinamo in lupta pentru un nou trofeu. Campioana s-a impus cu 26-24 in fata alb-violetilor, detinatorii Cupei Romaniei. Timisorenii au fost condusi aproape in permanenta de formatia din Bucuresti si au condus o singura data pe tabela. Sustinatorii lui Dinamo…