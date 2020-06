Stiri pe aceeasi tema

- Azi s-a stabilit la sediul FR Handbal tintarul urmatorului sezon al elitei masculine. SCM Politehnica are parte de un duel de traditie in prima runda, acasa cu Potaissa Turda. Iar in runda a 3-a timisorenii se intalnesc deja cu HC Buzau, formatie care pare deja o noua forta pe plan intern prin transferurile…

- RESITA – Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin a transmis perioadele de inscriere a candidatilor si cele de desfasurare a examenelor! Elevii din anii terminali ai scolilor postliceale din judet se pregatesc pentru examenul de certificare a calificarii profesionale, 696 de elevi urmand sa sustina…

- Ripensia Timisoara a ajuns la un acord cu lugojeanul Cosmin Petruescu pentru preluarea bancii tehnice din postura de antrenor principal. Fost antrenor la ASU Politehnica, „Conferentiarul” a semnat un contract valabil pe nu mai putin de trei sezoane. Saptamana trecuta Dumitru Mihu nu nega iar Cosmin…

- Nici echipa esports ACS Poli nu a reusit sa-i puna probleme reale favoritei CS Universitatea Craiova in SuperCupa #jucamdeacasa la FIFA 20. Timisorenii au fost eliminati dupa 0-2 in tur, respectiv 1-2 „in deplasare”, in sferturile de finala ale competitiei virtuale. Alb-violetii cu echipa doar in C…

- Cea mai mediatizata competitie esports din tara ii tine in priza pe microbisti in lipsa fotbalului clasic. E vorba de SuperCupa #stamacasa la FIFA Pro Clubs organizata de Federatia Romana de Fotbal Virtual. Ieri seara reprezentanta lui ACS Poli a obtinut calificarea in sferturi in fata celor de la SR…

- REȘIȚA – Una din echipele afectate de deciziile Consiliului de Administrație al FRH este CSM Reșița, condamnata practic sa retrogradeze direct in urma modificarii sistemului competițional! Practic, gruparea banațeana este privata de șansa de a lupta in play-out pentru menținerea in primul eșalon, alaturi…

- Noua echipa ESports a Politehnicii a facut o figura frumoasa contra echipei similare a Rapidului. Totusi, dupa doua dueluri „oaspetii” giulesteni au iesit pe plus, cu o victorie si o remiza. Scopul principal al jocurilor de FIFA dintre cele doua a fost insa strangerea de fonduri pentru lupta cu pandemia…