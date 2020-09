Fostul cancelar federal german Gerhard Schroeder a respins apelurile de a suspenda proiectul de gazoduct Nord Stream 2 ca raspuns la otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii, informeaza miercuri dpa. "Una nu are nicio legatura cu alta", a spus Schroeder in cel mai recent interviu al sau inregistrat, adaugind ca sint in Joc 10 miliarde de euro investitii in acest gazoduct, transmite agerpre