Schițe noi cu viitorul Porsche Macan electric: caroserie nouă, mai aerodinamică Constructorul german a dezvaluit recent cateva dintre cele mai importante date tehnice despre viitorul Porsche Macan electric, cu care vom face cunoștința peste 3 zile. Știm deja ca noul model va avea un propulsor electric care va dezvolta 612 cai putere. Grație unei baterii de 95 de kWh, autonomia va fi de maxim 500 de kilometri. Acum, cu doar cateva zile inainte de lansarea oficiala, Porsche ne arata schițe oficiale noi cu viitorul SUV electric.

Sursa articol si foto: automarket.ro

