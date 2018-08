Schiţă de horror cu despot-vodă Năstase sau Nevoia clinică de live Egalitatea de sanse, din care se infrupta azi puzderie de mancai trecuti in scripte ca oengisti, a pus in balanta celor care inca n-au renuntat la obiceiul de a-si folosi creierul din dotare carduri de smecheri si saraci cu duhul. Pentru astia, democratia e o nesfarsita vaca de muls in pauza dintre doua scrutine, cand o duci la iarmaroc si o lauzi prostilor pentru formele ei aerodinamice si rectitudinea coarnelor. Asa am ajuns sa avem pepi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

