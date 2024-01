Stiri pe aceeasi tema

- Schimburile comerciale dintre China si Rusia au atins un nivel record in 2023, iar cele cu Statele Unite au scazut pentru prima data din 2019, potrivit cifrelor publicate vineri de Vama chineza, scrie agentia France Presse, conform Agerpres.Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii…

- Razboiul din Gaza va trece la o noua faza concentrata pe luarea la tinta precisa a conducerii Hamas si pe operatiuni bazate pe informatii, a declarat vineri in Israel consilierul pentru securitate nationala al Statelor Unite Jake Sullivan, citat de Reuters si France Presse. Israelul este sub presiune…

- Ciolacu anunța un record in relațiile Romaniei cu SUA: Se va intampla in acest anSecuritatea energetica ramane o prioritate strategica pentru Romania, a subliniat premierul Marcel Ciolacu in cadrul intrevederii cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, desfașurata…

- China Media Group (CMG) și Asociatia pentru schimburile pentru tinerii studenti SUA-China au organizat joi, la San Francisco, un dialog privind schimbul cultural intre China și Statele Unite ale Americii. Shen Haixiong, directorul CMG, a declarat ca intalnirea dintre liderii Chinei si SUA, de la San…

- Statele Unite nu au in acest moment indicii despre o implicare mai puternica a Iranului in razboiul dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, a declarat marti, 17 octombrie, televiziunii CNN un purtator de cuvant al Casei Albe, transmite Agerpres . Conform agentiei France Presse, la intrebarea…

- Datoria globala, in continua creștere, a ajuns la un nivel record de 307.000 de miliarde de dolari. Statele Unite, Italia și Marea Britanie ridica cele mai mari ingrijorari, au declarat mai mult de 20 de economiști de renume, foști politicieni și investitori mari pentru Reuters.