- Guvernul britanic va face purtarea mastii in magazinele din Anglia obligatorie in incercarea de a opri raspandirea coronavirusului in timp ce tara se redeschide, a informat luni seara presa locala, scrie Agerpres.Acoperirea fetei va fi obligatorie in magazine din 24 iulie, potrivit media britanice,…

- Samsung a anunțat lansarea noului frigider Bespoke pe anumite piețe din intreaga lume. Dupa prima lansare in China, Bespoke va fi introdus in Europa și in regiunea CSI. Frigiderul Bespoke inaugureaza o noua era a electrocasnicelor personalizabile, care reflecta cu adevarat evoluția stilurilor de viața…

- Pe 14 iunie, o patrula a armatei din Mali a fost prinsa intr-o ambuscada in regiunea Segou, in apropierea graniței dintre Mali și Mauritania. Potrivit unei surse din interiorul serviciilor de securitate ale statului Mali, 20 de soldați aflati in trei vehicule au putut sa se alature taberei militare,…

- ​România ocupa poziția 57 în topul celor mai sigure țari de vizitat în aceasta perioada, arata un raport publicat de revista Forbes, care citeaza un studiu realizat de un think tank cu sediul la Londra. Grupul Deep Knowledge a colectat și analizat date din 200 de țari și a creat un…

- Protestele legate de moartea lui George Floyd cuprind Europa. La Londra, mii de manifestanti au scandat miercuri „Black Lives Matter” („Viata negrilor conteaza”) si „Daca nu exista dreptate, nu exista nici pace”.

- Aceasta propunere vine inaintea unui summit G7 pe care președintele american Donald Trump spera sa-l gazduiasca luna urmatoare. In ciuda unei serii de avertismente americane, guvernul britanic a permis Huawei sa construiasca pana la 35% din infrastructura necesara pentru dezvoltarea noii rețele a…

- Boris Johnson l-a aparat duminica pe Dominic Cummings, consilierul care a incalcat regulile carantinei in luna martie, noteaza BBC News și Sky News. Dar apelurile pentru demiterea acestuia s-au inmulțit in ultimele zile, iar scandalul amenința sa erodeze și mai mult increderea in guvernul conservator,…

- Mai jos veti descoperi o parte a ceea ce inseamna o cariera UE , conform descrierii existente pe site-ul EPSO (European Personnel Selection Office). „Ce va oferim In cadrul instituțiilor europene, veți avea colegi din toata Europa. Cel mai probabil, va trebui sa va mutați la Bruxelles sau la Luxemburg –…