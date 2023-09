Stiri pe aceeasi tema

- Romania va deveni cel mai mare producator de gaze din Europa, odata cu exploatarea gazelor din Marea Neagra. Toate aceste investitii trebuie protejate si ar trebui sa existe un climat previzibil pentru investitori. Declarația a fost facuta joi, intr-un mesaj video la Forumul Euro-Atlantic pentru Rezilienta,…

- Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore ar putea intra in Guvern in maximum doua saptamani, iar luna decembrie ar trebui sa fie un termen fezabil pentru adoptarea acestui proiect legislativ, a declarat, luni, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja,…

- Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, acuza imixtiuni de nepermis ale Austriei, in Romania. OMV a forțat schimbarea Legii offshore. Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a transmis luni ca reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in…

- El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate companiile in Romania iar o schimbare a cadrului legislativ acum ar fi cel putin suspecta si in detrimentul romanilor.”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost…

- ”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost eu ministru al Energiei. Eu NU am cedat. Nu as vrea sa vorbesc despre presiuni, pentru ca nu s-a pus problema”, a precizat intr-o postare Virgil Popescu. El precizeaza ca ”deoarece vorbim…

- Mega proiectul de infrastructura pregatit in Romania: țara noastra devine un jucator cheie in EuropaRomania se grabeste sa construiasca o noua linie de inalta tensiune pentru a transporta energie electrica de-a lungul tarii si pana in Ungaria, in conditiile in care mizeaza pe dublarea productiei de…

- Schimbari majore privința plafonarii facturilor la energie pentru romani. Doar oamenii cu nevoi mari ar putea beneficia de plafonare. Acest scenariu a fost avansat de ministrul Energiei - Sebastian Burduja spune ca doar romanii saraci ar trebui sa primeasca ajutor. „Piața este in evoluție acum, au scazut…

- Impactul economic al Neptun Deep pentru Romania este de 42,4 miliarde de euro, din care 22 de miliarde de euro ar putea fi impactul bugetar, a declarat, vineri, Laurian Lungu, economist si co-fondator Consilium Policy Advisors Group, la un eveniment de specialitate."Noi am facut un studiu foarte…