Schimbări la Instagram. Alertă pentru toți utilizatorii Schimbari la Instagram. Alerta pentru toți utilizatorii Instagram ofera acum opțiunea limitarii vizibilitații postarilor. Opțiunea permite utilizatorilor sa aleaga ca postarile pe care le publica pe Instagram sa fie vazute doar de apropiați, in loc sa fie publice. Noua facilitate este disponibila, in același mod, și pentru Reels. Mai bine mai tarziu decat niciodata – Instagram a lansat opțiunea prin care utilizatorii […] Citește Schimbari la Instagram. Alerta pentru toți utilizatorii in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a lupta impotriva ciber-hartuirii, Instagram a introdus in Franta un "buton de siguranta" care permite utilizatorilor sa apeleze direct o linie telefonica de urgenta, o premiera mondiala, transmite joi AFP, scrie AGERPRES.Orice persoana care semnaleaza un caz de hartuire online va vedea de…

- Pentru a lupta impotriva ciber-hartuirii, Instagram a introdus in Franta un "buton de siguranta" care permite utilizatorilor sa apeleze direct o linie telefonica de urgenta, o premiera mondiala, transmite joi AFP. Orice persoana care semnaleaza un caz de hartuire online va vedea de acum inainte un buton…

- Proprietarul Facebook Meta Platforms a introdus, miercuri, masuri temporare pentru a limita ”posibilele comentarii nepotrivite sau nedorite” la postarile despre conflictul dintre Israel si Hamas, transmite agenția Reuters, citata de News.ro. Meta a spus ca va schimba setarea implicita pentru persoanele…

- Meta, compania-mama a Facebook și Instagram, a introdus miercuri masuri temporare pentru a limita „posibilele comentarii nepotrivite sau nedorite” la postarile despre conflictul dintre Israel si Hamas, transmite Reuters.Meta va schimba setarea implicita pentru persoanele care pot comenta postarile noi…

- Meta ia in considerare posibilitatea de a introduce abonamente platite pentru ca europenii sa foloseasca Instagram și Facebook fara publicitate. Acest lucru este necesar pentru a respecta legislația europeana privind datele personale și publicitatea direcționata. Meta ar putea sa le ceara utilizatorilor…

- Meta ia in considerare posibilitatea de a introduce abonamente platite pentru ca europenii sa foloseasca Instagram și Facebook fara publicitate, pentru a respecta legislația europeana privind datele personale și publicitatea direcționata, potrivit unei surse apropiate de acest subiect.

- Unul dintre obstacolele de care te lovesti in mod inevitabil la folosirea Waze, sau alte aplicatii gratuite pentru navigare GPS pe telefon este cerinta conexiunii la internet. Pana relativ recent, unele aplicatii de navigare GPS foarte populare pentru refuzau pur si simplu sa functioneze in absenta…

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu doar un an mai mare este in stare critica dupa ce mama i-a aruncat de la geamul unui hotel din municipiu. Femeia, in varsta de 23 de ani ameninta ca isi va pune si ea capat zilelor.…