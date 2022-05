Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Metrou Ușor anunța ca Metrorex a mutat porțile de acces in stația de metrou de la Aviatorilor astfel incat bucureștenii sa poata folosi non-stop pasajul de la intrare pentru a traversa bulevardul. „Metrorex a mutat porțile de acces catre stația de #metrou Aviatorilor, astfel incat pasajul…

- Declaratia Unica 2022: Schimbare importanta. Persoanele fizice, inclusiv pensionarii vor trebui sa o depuna, in anumite condiții Declaratia unica va trebui depusa, pe 25 mai, atat de persoanele fizice care au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri sau pierderi in Romania sau in…

- UPDATE Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfasoara normal, incepand cu ora 15:44, a anuntat, vineri, Metrorex, dupa cateva zeci de minute in care circulatia a fost afectata in urma sesizarii unui bagaj abandonat.Trenurile de metrou au circulat intre statiile Constantin Brancoveanu…

- Un geamantan abandonat a fost gasit vineri, 29 aprilie, in stația de metrou Eroii Revoluției din sectorul 4, au transmis Metrorex și Poliția Capitalei. Dupa verificari, SRI a informat ca nu exista pericol, iar circulația metroului a fost reluata. „Astazi, in jurul orei 15.00, Direcția Generala de Politie…

- Germania va livra sisteme antiaeriene mobile Gepard pentru Ucraina, a anunțat Ministerul German al Apararii, o mișcare care indica o schimbare majora in abordarea sa de a oferi ajutor militar Ucrainei.

- Theo Rose și-a uimit recent marea comunitate de care se bucura in mediul online, asta imediat dupa ce le-a povestit ca a luat o decizie radicala in privința vieții ei. Iata ce schimbare vrea sa faca chiar in urmatoarea perioada, dar și ce a facut-o sa ajunga la o asemenea varianta!

- De ce e așa importanta Insula Șerpilor? Este una dintre intrebarile care s-au ridicat cel mai des in ultimele ore, mai ales dupa ce s-a aflat ca stanca din Marea Neagra a intrat pe mainile rușilor. Din punct de vedere strategic și militar este importanta pentru ca acolo, in toata perioada…

- Marți, 8 februarie, sunt lansate oficial programele Rabla Clasic si Rabla Plus pentru persoanele fizice. Astfel, romanii care dețin o mașina veche o pot da la schimb pentru un voucher pe care il pot folosi la achiziția uneia noi. Bugetul pentru anul 2022 este cel mai mare din istoria acestui program:…