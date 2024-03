Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu și liderii coaliției de guvernare au analizat proiectele aflate in derulare, iar la nivel guvernamental se va adopta un pachet de decizii cu impact major in economie. Guvernul pregatește acest set de 8 decizii, atat pentru programele finanțate din fonduri europene, cat și pentru…

- Congresul PPE, reunit la București, a adoptat manifestul electoral al partidului, iar in acest document figureaza o serie de prevederi care vor schimba modul in care funcționeaza Uniunea Europeana. PPE va schimba total politica de aparare a Uniunii, statele membre urmand a acționa ca un tot unitar.…

- „Am primit-o astazi, la Palatul Cotroceni, pe doamna presedinte Maia Sandu, cu care am avut un dialog foarte bun despre ajutorul major pe care il acordam in continuare Republicii Moldova, inclusiv in ceea ce priveste aderarea la Uniunea Europeana. Este prima intrevedere dintr-o serie de intalniri consistente…

- Hidroelectrica, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie electrica din Romania, aduce o schimbare semnificativa pentru toți clienții sai in ceea ce privește transmiterea indexului pentru luna februarie. Aceasta modificare importanta vine cu detalii esențiale referitoare la perioada de raportare…

- Deputații au adoptat proiectul de lege pentru stoparea risipei alimentare. Legea merge la promulgare. „In Romania se pierd anual 2,55 milioane de tone de alimente care ar putea ajunge, de exemplu, la miile de copii care inca se culca, zilnic, flamanzi. Lupta impotriva risipei alimentare face ca alimente…

- O noua schema de ajutor de stat - in valoare totala de 2,25 miliarde lei - a fost inițiata de Ministerul Finanțelor pentru... The post MINISTERUL FINANȚELOR Boloș, anunța finanțarea nerambursabila pentru investiții cu impact major first appeared on Informatia Zilei .

- Ai fost pus vreodata in situația de a depași un cortegiu funerar? Te-ai intrebat cat de corect este sa procedezi astfel, din punct de vedere legal? In randurile de mai jos poți afla ce spune Codul Rutier despre depașire cortegiului funerar și in ce condiții se poate practica acest lucru. Ce este un…

- Matteo Berrettini nu traverseaza cea mai buna perioada a carierei, italianul in varsta de 27 de ani avand parte de un sezon 2023 foarte slab. In cautarea rezultatelor de acum cațiva ani, Matteo l-a numit antrenor pe Francisco Roig.