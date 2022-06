Schimb de morți între Ucraina și Rusia Intre cele doua state implicate in razboiul din Ucraina, se fac schimburi de prizonieri, dar și de morți. Cel mai recent troc de acest fel a avut loc zilele astea, cand ucrainenii au primit 64 de cadavre ale unor luptatori de la Azovstal din Mariupol și au dat in loc rușilor mai multe ramașițe trupești ale soldaților lor. Aceasta știre este relatata de agenția Ukrinform, care citeaza guvernul de la Kiev: „Ucraina a recuperat cadavrele a 64 de viteji aparatori ai Azovstalului. Schimbul a avut loc in regiunea Zaporizhzhia”. Insa, nu se precizeaza unde anume și cand. Se pare ca, in ultimele zile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

