- Schioarea americana Mikaela Shiffrin, tripla detinatoare a Marelui glob de cristal, a câstigat vineri proba feminina de coborâre de la Bansko (Bulgaria) contând pentru Cupa Mondiala de schi alpin, bifând cea de-a doua victorie a carierei în aceasta disciplina, scrie Agerpres.Shiffrin,…

- Elvetianul Daniel Yule a terminat invingator duminica in slalomul de la Adelboden (Elvetia) din Cupa Mondiala de schi alpin, obtinand a doua sa victorie in aceasta saptamana dupa cursa de miercuri de la Madonna di Campiglio (Italia), informeaza AFP. Cronometrat in 1 min 48 sec 73/100,…

- Elvetianul Daniel Yule a castigat slalomul masculin desfasurat miercuri la Madonna di Campiglio, in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, repetand astfel performanta reusita anul trecut in statiunea italiana de sporturi de iarna. Yule (26 ani) a fost inregistrat cu timpul de 1 min 35 sec 60/100 la capatul…

- Americanca Mikaela Shiffrin a câstigat sâmbata proba feminina de slalom urias de la Lienz (Austria), din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, bifând astfel cel de-al 63-lea succes al carierei, potrivit Agerpres.Dupa un esec incredibil pe 17 decembrie, în Franta, la Courchevel,…

- Norvegianul Henrik Kristoffersen a castigat, duminica, proba de slalom urias de la Alta Badia (Italia), contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, fiind cronometrat dupa doua manse cu timpul de 1 min. 57 sec. 33/100. Kristoffersen, care si-a adjudecat cu aceasta ocazie a 20-a victorie…

- ​Italianca Sofia Goggia a câstigat sâmbata proba de slalom super-urias disputata în statiunea elvetiana St-Moritz, în cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Goggia, campioana olimpica la coborâre, a obtinut a saptea ei victorie în…