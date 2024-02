Stiri pe aceeasi tema

- Elvetianca Lara Gut-Behrami a castigat, marti, proba feminina a slalomului urias de la Kronplatz (Italia), contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, potrivit Agerpres.Ea a fost cronometrata in 2:00.64, fiind urmata de neozeelandeza Alice Robinson (2:01.73) si de suedeza Sara Hector (2:01.73).…

- Etapa din statiunea germana Garmisch-Partenkirchen, programata pentru acest weekend, in Cupa Mondiala feminina de schi alpin, a fost anulata din cauza zapezii insuficiente, a anuntat, luni, Federatia internationala de schi (FIS), citata de AFP.Proba de coborare si cea de slalom super-urias, programate…

- Aleksander Aamodt Kilde, numarul doi mondial al ultimelor doua sezoane, s-a accidentat grav in cursul zilei de sambata. Schiorul norvegian participa la coborarea de la Cupa Mondiala de la Wengen, in Elveția.

- Noua Zeelanda a obținut un beneficiu economic net de 109,5 milioane de dolari neo-zeelandezi (67,87 milioane dolari americani) din gazduirea alaturi de Australia a Cupei Mondiale de fotbal feminin la inceputul acestui an, potrivit unui raport guvernamen

- Frantuzoaica Justine Braisaz-Bouchet a castigat joi proba feminina de sprint (7,5 km) de la Lenzerheide (Elvetia), din cadrul Cupei mondiale de biatlon, campioana olimpica de la Beijing obtinand astfel prima victorie de la revenirea in competitii dupa ce s-a intors din perioada de maternitate, scrie…

- Americanca Mikaela Shiffrin a facut senzatie sambata castigand proba de coborare de la St-Moritz (Elvetia), bifand a 91-a victorie la Cupa Mondiala, doar a patra insa la aceasta specialitate, marindu-si astfel diferenta in fruntea clasamentului general fata de urmatoarele clasate, scrie AFP.De cinci…

- Italianca Federica Brignone a obtinut a doua victorie in doua zile in Cupa Mondiala de schi alpin, reusind sa se impuna in slalomul feminin de la Mont Tremblant (Canada), desfasurat duminica in conditii foarte dificile, potrivit Agerpres.Cu un vant care sufla din ce in ce mai puternic si cu o vizibilitate…

- Frantuzoaica Lou Jeanmonnot a castigat proba feminina de urmarire 10 km desfasurata duminica la Oestersund (Suedia), in cadrul Cupei Mondiale de biatlon.Jeanmonnot (25 ani), invingatoare in sprintul desfasurat vineri, a pornit cu un avans de noua secunde fata de cea mai apropiata urmaritoare a sa…