Scene socante la Topraisar!: Un tanar si-a lovit unchiul cu un cutit in cap! Varful lamei a ramas in osul cranian. Trimitere in judecata

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara a fost trimisa in judecata de procurori, fiind acuzata de omor, furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos (doua acte materiale), operațiuni ilegale cu instrumente de plata fara numerar și acces ilegal la un sistem informatic. Momente cruciale in ancheta crimei de la…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a trimis in judecata un tanar de 23 de ani pentru comiterea infracțiunii de omor, fapta avand loc in... The post Omor la Sambateni. Tanar de 23 de ani trimis in judecata dupa ce și-a lovit victima cu parul in cap appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- "Politistii Sectiei de Politie Rurala Giurgiu au fost sesizati prin 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca mai multe persoane provoaca scandal, in fata curtii sale din comuna Toporu, judetul Giurgiu. In temeiul sesizarii, la fata locului s-a deplasat echipa operativa, iar, din primele cercetari,…

- Scene șocante! Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de un copac taiat de un coleg de muncaUn barbat de 44 de ani a murit, luni, dupa ce a fost lovit de un copac taiat cu drujba de un coleg de munca. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a emis un comunicat oficial privind trimiterea in judecata a doi inculpați pentru infracțiuni grave, printre care se numara evaziunea fiscala și amenințarea cu moartea. Conform comunicatului, procurorii din cadrul Parchetului au dispus trimiterea in judecata a…

- Un șofer in varsta de 22 de ani a fost trimis in judecata – astazi – de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad pentru... The post Șofer trimis in judecata pentru tentativa de omor. A lovit intenționat, cu mașina, un biciclist pe strada Cocorilor appeared first on Special Arad · ultimele…

- In fapt, s-a retinut ca in perioada 19 - 26 septembrie 2022, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Gaspar Marian a pretins indirect si a primit, fara drept, de la mai multe persoane, diferite sume de bani in legatura cu activitatea desfasurata conform atributiilor de serviciu,…

- Cercetarile au fost efectuate de organele de cercetare penala din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia de Politie Port, cu sprijinul lucratorilor de politie ai Grupului de Nave Constanta si al celor din cadrul Brigazii de Operatiuni Speciale Constanta, sub coordonarea procurorului din…