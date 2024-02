Magistratii analizeaza masura preventiva in dosarul celor patru judecatori din Constanta ce ar fi fost amenintati cu acte de violenta! Conform procurorilor, "inculpatul a afirmat ca ii va judeca el pe judecatori si pe familiile lor, ca nu va avea niciun fel de mila fata de ei, ca pedepsele pe care el le va aplica vor fi deosebit de aspre, ca ii va vana si ii va face sa simta cel mai cumplit cosmar al lor, invederandu le ca o arma de foc se poate procura cu usurintaldquo;. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale. Trimiterea rechizitoriului la ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fapt, s-a retinut ca in perioada 19 - 26 septembrie 2022, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Gaspar Marian a pretins indirect si a primit, fara drept, de la mai multe persoane, diferite sume de bani in legatura cu activitatea desfasurata conform atributiilor de serviciu,…

- Cercetarile au fost efectuate de organele de cercetare penala din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia de Politie Port, cu sprijinul lucratorilor de politie ai Grupului de Nave Constanta si al celor din cadrul Brigazii de Operatiuni Speciale Constanta, sub coordonarea procurorului din…

- Ceea ce a parut initial ca fiind un "banalldquo; incendiu a dus, in urma cercetarilor, la arestarea preventiva a trei barbati, ulterior acestia fiind trimisi in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pentru omor. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta,…

- Alexandru Cumpanasu a candidat la functia de Presedinte al Romaniei la alegerile din 2019. DNA Constanta il acuza pe Alexandru Cumpanasu de participatie improprie in forma instigarii la folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are…

- Iorga Dragos Adrian este acuzat de luare de mita doua fapte ambele in forma continuata si folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii doua fapte . Facem precizarea ca aceasta etapa…

- Dragoș Adrian Iorga, director in MIPE, este acuzat de luare de mita și folosirea de informații nedestinate publicitații. Dragoș Adrian Iorga a fost director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea București-Ilfov (instituție aflata la MIPE). Iata comunicatul…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti a inlocuit masura arestului la domiciliu, dispusa fata de inculpata Pascu Miruna cu masura preventiva a controlului judiciar, pentru o durata de 60 de zile. De asemenea, tot azi, Curtea de Apel a dispus revocarea masurii controlului judiciar, dispusa fata de…

- Facem precizarea ca trimiterea in judecata reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatieldquo;.Miercuri, 22 noiembrie 2023, la Tribunalul Bucuresti este programat un nou termen in dosarul in care…