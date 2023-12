Scene fara precedent in București. Un tanar și-a omorat propriul caine in doar cateva minute la gara Basarab. Conform ultimelor informații, un tanar a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile pentru ca și-a omorat cainele. Incidentul a avut loc pe peronul garii Grivița din București. Inițial, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul pentru Protecția Animalelor au reținut un tanar, in varsta de 19 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari intr-un dosar penal privind uciderea cu intenție a animalelor și tulburarea ordinii și liniștii publice.…