- POLITISTII, DEPASITI DE SCANDALURI BATAIE… Un tanar din Vaslui a ajuns in coma la Spitalul Clinic de Urgenta “Nicolae Oblu” din Iasi, dupa ce a fost calcat in picioare de cativa petrecareti intr-un club din oras. Altercatia ar fi inceput in localul de langa Banca Comerciala Romana si ar fi continuat…

- Scene revoltatoare la un liceu din Targoviste. Un elev a fost umilit si lovit in clasa de un coleg, iar momentul a fost filmat. Baiatul este pus sa faca flotari, genuflexiuni, impins si bajocorit. Atat victima cat si agresorul provin din sistemul de protectie.

- Un conflict aprig a avut loc pe strazile din Mangalia zilele trecute. Un adolescent de 14 ani a fost batut cu bestialitate de alți doi minori, iar totul a fost surprins pe camerele de luat vedere din zona.

- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost dat cu capul de asfalt si lasat inconstient pe strada de un taximetrist, in Bucuresti. Totul s-ar fi intamplat in urma cu cateva zile, iar victima nu a depus plangere la Politie.

- Un tanar de 27 de ani, din raionul Orhei, se zbate intre viața și moarte, in spital, dupa ce ar fi fost batut cu bestialitate, in circumstante neclare. Incidentul a avut loc in satul Mana, in noaptea de 10 decembrie, iar de atunci, familia barbatului nu-si gaseste linistea.

- Un tanar de 22 de ani, student de la Facultatea de Drept din Iasi, a fost batut si injunghiat in noaptea de joi spre vineri, in timpul Balului Bobocilor, desfasurat la un club din municipiu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Ioana Bilea, a declarat, pentru AGERPRES,…