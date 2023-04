Scene halucinante la Căciulata. Bătaie între mai mulți turiști băuți și jandarmi. S-au auzit focuri de armă - VIDEO Incidentul care a degenerat intr-o confruntare violenta s-a produs chiar in duminica Paștelui. O patrula a jandarmilor, care asigura ordinea in Caciulata, a intervenit pentru a aplana un conflict intre mai multe persoane care pareau in stare de ebrietate, insa scandalagii s-au unit impotriva oamenilor legii, iar unul dintre ei l-a lovit cu pumnul pe un jandarm. In acel moment, aceștia au tras mai multe focuri de arma, unul de avertisment și 2 in direcția agresorilor, care erau tot mai violenți. Unul dintre scandalagii a fost ranit in picior și a fost transportat la spital. Medicii i-au acordat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

