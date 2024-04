De ceva vreme se discuta tot mai mult despre o posibila retragere a candidaturii medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru Primaria Municipiului București (PMB). In tot acest context, șefa PSD București a venit cu precizari, raspunzand intrebarilor presei. Din spusele acesteia reiese ca situatia lui Catalin Cirstoiu ar urma sa fie discutata intr-o sedinta a […] The post Scenariul retragerii lui Cirstoiu din cursa pentru PMB/Firea, declarații de ultima ora. Cand s-ar putea „tranșa” situația in privința medicului-candidat first appeared on Ziarul National .