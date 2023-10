Scenariul de pe masa SUA care provoaca teama: Razboaie simultane cu China si Rusia (raport)

Stiri pe aceeasi tema

- SUA trebuie sa se pregateasca pentru posibile razboaie simultane cu Rusia si China, prin extinderea fortelor conventionale, consolidarea aliantelor si ameliorarea programului de modernizare a armelor sale nucleare, a declarat joi, la un panel, un grup bipartizan numit de Congres.

- Uniunea Europeana ar putea deveni, pana in 2030, la fel de dependenta de China, in ceea ce privește bateriile litiu-ion și pilele de combustie, precum era fața de Rusia, in ceea ce privește energia, inainte de razboiul din Ucraina, daca nu va lua masuri ferme, arata un document pregatit pentru liderii…

- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters. De asemenea, exporturile de petrol…

- Statele Unite au finalizat vineri decizia de a impune taxe de import producatorilor de panouri solare care si-au terminat produsele in tarile din Asia de Sud-Est, pentru a evita tarifele la marfurile fabricate din China, potrivit unui oficial inalt al Departamentului pentru Comert, transmite Reuters.Decizia,…

- Paza de coasta filipineza i-a acuzat pe chinezi ca au tras cu tunuri de apa in navele sale și le-au blocat in Marea Chinei de Sud, potrivit Reuters. Reprezentanții Pazei de Coasta din Filipine susțin ca incidentul a avut loc in timp ce o nava escorta barci care transportau provizii pentru militarii…

- Ministerul de Externe rus a afirmat ca Rusia va continua dialogul privind perspectivele unei reglementari pasnice a crizei din Ucraina cu China, Brazilia, si partenerii africani, a relatat luni agentia de presa rusa de stat RIA, citata de Reuters.

- Autoritatea franceza de supraveghere a confidentialitatii datelor, CNIL, este la curent cu proiectul Worldcoin al fondatorului ChatGPT, Sam Altman, si considera ca legalitatea colectarii datelor biometrice ”pare discutabila”, transmite Reuters, informeaza News.ro.Worldcoin, care a fost lansat luni,…

- China a livrat articole Rusiei pe care aceasta le-ar putea utiliza drept echipamente militare, dar astfel de livrari nu au fost pe scara larga, a declarat Emmanuel Bonne, principalul consilier diplomatic al presedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit Reuters, scrie Agerpres.Intrebat la Forumul…