Scenariu: Iohannis lasă Cotroceniul pentru Consiliul European. Ciucă, interimar și candidat la prezidențiale Klaus Iohannis ar viza locul pe care Charles Michel il va lasa liber la Consiliul European și, prin urmare, fotoliul de la Cotroceni va fi ocupat de președintele Senatului, Nicolae Ciuca, care va și candida la prezidențiale. Negocierile lui Klaus Iohannis pentru o poziție in cadrul Uniunii Europene sunt in plina desfașurare. Cursa pentru ocuparea posturilor de top in cadrul UE a luat amploare, odata cu decizia surprinzatoare a președintelui Consiliului European, Charles Michel , de a demisiona inainte de termen, in luna iulie, generand confuzie in calendarul stabilit și ridicand semne de intrebare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul UE a adoptat Decizia privind accederea in Schengen pe cale aeriana și navala a Romaniei si Bulgariei, a anunțat ministerul roman de interne, intr-un comunicat de presa transmis sambata seara. Consiliul UE a adoptat acquis-ul privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen aerian și naval…

- Moment haios in Parlamentul European. La sfirșitul discursului in plen al șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen s-a auzit latratul unui ciine. Președinta CE a ținut un discurs in care a rezumat rezultatele președinției de șase luni ale Spaniei a Consiliului UE. Dupa fraza finala a lui von der…

- Liderii Uniunii Europene, inclusiv șefii Consiliului European și ai Comisiei Europene, Charles Michel și Ursula von der Leyen, precum și șeful diplomației europene, Josep Borrell, vor vizita Beijingul peste o saptamina. Unul dintre subiectele discuțiilor cu președintele chinez Xi Jinping va fi furnizarea…

- Dupa Parlamentul European, vine și Comisia Europeana cu recomandari catre țarile membre ale Uniunii Europene sa inceapa negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost facut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Comisia Europeana (CE) recomanda oficial țarilor membre ale Uniunii Europene sa inceapa negocierile de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la UE. Anunțul a fost facut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. CE prezinta astazi raportul in care s-a analizat cit de bine a indeplinit…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit joi, la Bruxelles, despre poziția viitoare a Romaniei in asistența militara data Ucrainei, in condițiile in care o prima țara din UE a anunțat oficial ca va inceta acest ajutor. Șeful statului a criticat indirect și Ungaria, fara a pronunța numele țarii vecine,…

- Președintele SUA se intalnește cu liderii UE pentru a discuta crizele mondiale și relațiile economice dintre cele doua parți, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Președintele SUA Joe Biden ii va primi vineri pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe președintele Consiliului European,…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.