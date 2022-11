Liderul chinez Xi Jinping a fost surprins miercuri de televiziunile canadiene intr-un moment de o sinceritate rara, in care a fost filmat in timp ce il mustra pe omologul sau canadian, premierul Justin Trudeau, pentru ceea ce el a descris drept discutii „scurse” catre presa, relateaza CNN. Discutia a avut loc in marja summitului G20 din Indonezia. Xi i-a vorbit lui Trudeau in mandarina, zambind tot timpul, dar in momentul in care interpretul a tradus in engleza s-a dovedit ca ceea ce spunea liderul chinez era, de fapt, mai putin prietenos. „Tot ceea ce am discutat a fost scurs in presa si acest…