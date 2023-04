Stiri pe aceeasi tema

- EFECT INTARZIAT… Un angajat al Serviciului de Ambulanța Județean Vaslui este cercetat penal dupa ce saptamana trecuta, in data de 5 aprilie, a provocat un accident. Șoferul ambulanței tocmai preluase un copil de la Huși, cu misiunea de a-l transporta la o unitate din Iași, insa pe raza localitații Tomești,…

- Momente dificile pentru drumarii din județul Vaslui nevoiți sa iasa la deszapezit inca de aseara. In tot acest timp au aparut și veștile bune. Drumul care face legatura intre județele Iași și Vaslui a fost redat, parțial, circulației. Astfel, se poate circula pe ruta Vaslui -0 Iași, prin Solești, cu…

- TUPEU… Un student barladean la o facultate de prestigiu din Iași, a fost prins, la Crasna, dupa ce a furat unui livrator din Vaslui, angajat al unui restaurant, mașina lasata pornita și nesupravegheata. De fapt, tanarul de 22 de ani ajunsese la jumatatea aventurii sale. In aceeași zi, cu cateva ore…

- Noua metodologie de examinare la UMF Iași se vrea a fi un pas important spre evoluția sistemului de invațare, doar ca a fost facut cu stangul. Studenții sunt nemulțumiți de noul sistem care a fost implementat inainte de a fi perfectat. Rectorul UMF Iași susține ca lucrurile vor evolua spre bine, mai…

- In urma cu putin timp s-a produs un incendiu la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o casa situata pe strada Obreja a fost cuprinsa de flacari. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de pompieri. O femeie, proprietara in varsta de 87 de ani, a reusit sa se autoevacueze.…

- Un barbat a fost batut și jefuit in centrul orașului, in momentul in care se indrepta spre casa, in dimineața zilei de 5 septembrie 2021. Acesta s-a oprit in dreptul unui copac și a fost abordat de doi tineri care au inceput sa-l loveasca cu mainile și picioarele. Ulterior, aceștia i-au sustras 800…