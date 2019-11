Trei incendieri au avut loc in aceeași scara intr-o singura zi, intr-un bloc locativ din sectorul Buiucani al capitalei. Oamenii spun ca se tem sa doarma in propriile apartamente, iar poliția nu le poate pazi locuințele, pentru ca „nu ofera așa servicii”. In schimb le propune sa instaleze camere de supraveghere sau intrari securizate la intrarea in scara. Oamenii legii au inițiat un proces contravențional, iar persoanele care vor fi gasite vinovate risca amenda de la 1.500 la 3.000 de lei sau munca neremunerata in folosul comunitații.