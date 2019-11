"PNL uita sa spuna ca ani de zile s-a aflat la carma RADET, iar acum prefera calea usoara de a arata cu degetul spre oricine altcineva decat propria incompetenta. Am venit in fata bucurestenilor cu date concrete, cifre si ani si revin cu informatiile ori de cate ori este nevoie, ca sa nu uitam de unde s-a plecat: din punct de vedere financiar, pierderile RADET au scazut cu 81% in mandatul meu de primar general; am luat toate masurile manageriale astfel incat, daca in anul 2015 se inregistra o pierdere de aproximativ 430 de milioane de lei, in anul 2017 valoarea acestora a fost de 160 de milioane…