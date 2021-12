Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca nu-l va demite pe ministrul Cercetarii Florin Roman in pofida suspiciunilor de plagiat din lucrarea sa de disertatie, sustin surse guvernamentale pentru News.ro. “Imediat dupa ce in presa au aparut informatii legate de lucrarea de disertatie a ministrului Cercetarii, premierul…

- "Plagiat inseamna sa iți asumi parțial sau integral o lucrare științifica ceea ce nu am facut niciodata. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondata. Intr-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul dizertației,…

- USR reacționeaza la dezvaluirile ziarului Libertatea potrivit carora ministrul Digitalizarii, liberalul Florin Roman, a facut copy-paste in lucrarea sa de disertație de la masterat dupa cursul unui profesor timișorean. „Nu va bateți joc de cercetatorii din Romania!”, ii transmite Dacian Cioloș, premierului…

- Parlamentarii PNL Alexandru Kocsis și Violeta Alexandru au votat pentru Guvernul Cioloș, susținand ca nu au avut nicio alta opțiune. Cei doi liberali sunt susținatori ai lui Ludovic Orban. „Am votat Guvernul Cioloș. Nu pentru ca era bun sau rau, ci pentru ca nu am avut alta opțiune. Aș fi vrut sa votez…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan Barna, nici partidul lui Dacian Ciolos, adaugand ca formațiunea politica nu va avea niciodata un lider real. ”USR PLUS nu a fost nici partidul lui Nicusor Dan, nici partidul lui Dan…