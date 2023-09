Stiri pe aceeasi tema

- Veste șoc in scandalul momentului din showbiz! In timp ce toata lumea așteapta decizia finala in cazul partajului dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf, o informație obținuta de reporterii Xtra Night Show a contrazis tot ce se știa pana acum! Se pare ca Alex Ashraf nu mai este acționar la clinica deținuta…

- Oana Zavoranu a confirmat faptul ca ea și Alex Ashraf, barbatul cu care a fost casatorita vreme de 7 ani de zile, nu mai sunt impreuna. Bruneta a oferit și o declarație in acest sens, marturisind ca au ales sa mearga pe drumuri separate, iar acum este „libera de contract”, noteaza click.ro. Afaceristul…

- Oana Zavoranu il acuza pe fostul ei soț, Alex Ashraf, ca i-a cheltuit toți banii cu amanta. Vedeta susține ca acesta i-a luat suma de 162.000 de euro pentru a-i cumpara mașina și casa amantei. Iata ce declarații a facut vedeta!

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Despre Andreea Antonescu știm deja ca nu a avut deloc parte de un trecut ușor. In ciuda succesului rasunator și a liniștii de care are parte in prezent, nu putem uita asprimea cu care atat ea, cat și Andreea Balan erau tratate, la vremea aceea, de regretatul tata al Andreei Antonescu. Andrei Antonescu…

- Actrița Halle Berry și actorul francez Olivier Martinez au divorțat intr-un final, dupa o lupta pentru propriul lor copil, iar procesul a durat opt ani. Iata toate detaliile. Cu cine va ramane copilul cuplului celebru Halle Berry și Olivia Martinez s-au casatorit in urma cu mulți ani, mai exact, in…

- Cunoscutul vlogger Selly a intrat in atenția Oanei Roman. Vedeta considera ca tanarul nu are bagajul necesar pentru a-și susține punctul de vedere atunci cand intervine intr-o dezbatere publica sau orice subiect de interes național, noteaza click.ro. In urma accidentului in care un tanar aflat sub influența…

- Oana Zavoranu și soțul ei, Alex Ashraf, s-au fotografiat intr-o ipostaza romantica dupa ce s-a zvonit ca nu mai formeaza un cuplu. Mai mult, vedeta i-a facut partenerului sau și o declarație de dragoste pe rețelele sociale.