Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Lenna traieste zile de cosmar din cauza fostului iubit. Artista sustine ca este terorizata de cantaretul Hevito, cu care ar fi avut o relatie timp de 8 luni. Mai mult, Lenna povesteste ca barbatul ar fi incercat sa intre in casa ei, pe geam si ca artistul ar fi... bruscat-o. In tot scandalul…

- Pusa la zid de Marius Budai, fost ministru al Muncii și Justiției Sociale, noua șefa a ministerului a desființat total acuzațiile extrem de grave ale pesedistului.Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale in Guvernul Orban, arunca-n aer scandalul privind... Citește AICI cum ARUNCA-N…

- Anul acesta, pentru #MaratonulLuiNiculae Beraria H a pregatit o serie de preprate culinare speciale pentru invitații lui Niculae: Andreea Esca, Alexia Eram, Moise Guran, Ana Baniciu, Antonia, INNA, Alexandra Stan, Manuel Riva, Raluka, Killa Fonic, Florian Rus, Liviu Teodorescu, Noaptea Tarziu, Alina…

- Gigi Becali a comentat, la ieșirea de la DNA, scandalul care a aparut din cauza ca președintele Klaus Iohannis refuza dezbaterea electorala cu Viorica Dancila.„Pai daca ești barbat cum sa faci confruntare cu o femeie? Ce sa te confrunți cu o femeie? Pai ala e barbat, se confrunta cu o femeie…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt implicați intr-una dintre cele mai ciudate povești de dragoste. Cei doi s-au casatorit in urma cu puțin timp, dar acum au decis sa divorțeze. Totuși, in continuare se afișeaza peste tot și nu pot sta desparțiti unul de celalalt, iar scandalurile continua și se ajung…

- Un incident grav a avut loc, noaptea trecuta, la Timișoara. Un actor și varul acestuia au fost injunghiați in sala de cinematograf in timp ce vizionau filmul in care actorul avea rolul principal. Este vorba despre Raul Andrici, actorul principal al filmului „Pisica Verde”, care rula in acel moment…

- Dupa ce președintele SUA i-a luat apararea lui Rudy Giuliani, prin laude la adresa acestuia, jurnalistul Ovidiu Șimoca a lansat o noua ipoteza, în cadrul emisiunii România 2019, moderata de Cozmin Gușa.

- Cozmin Gușa a analizat, in cadrul emisiunii "Romania 2019" de duminica seara, scandalul momentului in care este implicat Joe Biden. Intr-un interviu acordat ieri Fox News, Rudolph Giuliani, avocatul personal al presedintelui SUA Donald Trump, a amenințat cu dezvaluiri despre afacerile necurate ale…