Scandalul dintre soţii Şoşoacă şi jurnaliştii italieni: Reacția MAE Ministerul Afacerilor Externe a precizat, cu privire la scandalul dintre sotii Sosoaca si jurnalistii italieni, ca partea italiana a cerut ambasadorului Romaniei la Roma informatii referitoare la masurile adoptate, in urma incidentului, iar diplomatul roman a transmis ca „a fost demarata o ancheta de catre organele de cercetare penala romane, urmand ca aceasta sa stabileasca detaliile incidentului si sa determine, daca este cazul, adoptarea de masuri, conform legii”. „Totodata, seful misiunii diplomatice a subliniat ca Romania ramane in continuare profund angajata in protejarea libertatii presei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna "cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor", iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Conform politistilor, au fost respectate procedurile in vigoare pe parcursul interviului senatoarei Diana Sosoaca cu jurnalistii italieni. Sotul senatoarei l ar fi agresat pe unul dintre agentii de politie. Politia Capitalei a transmis, marti, in replica la relatarile din presa italiana cu privire la…

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna „cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor”, iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Premierul Nicolae Ciuca considera „inacceptabil” incidentul dintre senatoarea Diana Șoșoaca și „respinge categoric manifestarea diferențelor de opinii prin violența”. „Guvernul Romaniei condamna cu fermitate orice acțiune de intimidare a jurnaliștilor sau de obstrucționare a dreptului la libera informare…

- Politia Capitalei a transmis, in urma afirmatiilor jurnalistilor italieni implicati in scandalul cu senatoarea Diana Sosoaca si sotul acesteia, ca procedurile au fost respectate, iar reprezentantii Ambasadei Italiei au fost prezenti la demararea activitatilor de cercetare si au asigurat translatorul.…

- Apar noi informații in scandalul in care este implicata Diana Șoșoaca și o echipa a televiziunii Rai 1, care și-a dorit sa realizeze un material in Romania, in cabinetul de avocatura al senatoarei. De la ce au degenerat lucrurile Jurnalista Delia Marinescu a facut declarații pentru presa dupa ce a ieșit…

- Sindicatul jurnaliștilor italieni care lucreaza in RAI, compania radioului și televiziunii publice din aceasta țara, solicita implicarea Guvernului italian și a Uniunii Europene in cazul jurnaliștilor care ar fi fost sechestrați și agresați in biroul senatoarei Diana Șoșoaca. ”Romania trebuie sa-și…

- Jurnalista Delia Marinescu, cea care era de fața in momentul in care jurnaliștii italieni au venit sa o intervieveze pe senatoare, le-a povestit polițiștilor cum a escaladat conflictul in care au fost implicați soții Șoșoaca."Am vrut sa traduc, mi-a zis (Diana Șoșoaca - N.R.) sa am grija cum o fac,…